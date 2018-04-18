بنغازي 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسانفجرت مساء اليوم سيارة مفخخة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي استهدفت موكبًا لرئيس أركان الجيش الليبي التابع للبرلمان الفريق عبدالرازق الناظوري الذى نجا من الحادث .وقال الناطق العسكري للجيش الليبي العميد أحمد المسماري في تصريح له إن الفريق الناظوري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على حد وصفه ، موضحًا أن عمليه الاغتيال جرت عن طريق سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه وهو بصحة جيدة ، مضيفًا أن الحادث نتج عنه مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح .// انتهى //19:20ت م