عام / نجاة رئيس الأركان الليبي من تفجير استهدف موكبه
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
بنغازي 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
انفجرت مساء اليوم سيارة مفخخة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي استهدفت موكبًا لرئيس أركان الجيش الليبي التابع للبرلمان الفريق عبدالرازق الناظوري الذى نجا من الحادث .
وقال الناطق العسكري للجيش الليبي العميد أحمد المسماري في تصريح له إن الفريق الناظوري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على حد وصفه ، موضحًا أن عمليه الاغتيال جرت عن طريق سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه وهو بصحة جيدة ، مضيفًا أن الحادث نتج عنه مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح .
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