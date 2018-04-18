الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسعقدت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ( إشراق ) اجتماعاً أمس, برئاسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله رئيسة مجلس إدارة الجمعية , وبحضور أعضاء وعضوات الجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بالحي الدبلوماسي.وأعربت سمو الأميرة نوف بنت محمد في كلمتها بهذه المناسبة عن سعادتها بهذا الاجتماع مرحبة بالجميع, مطلعة على المنجزات التي تحققت للوصول إلى الأهداف المرسومة لخدمة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.وقدمت سموها الشكر لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية رشيد بن عبدالله العمرو, ولنورة بنت محمد السهلي على سرعة استجابتهما مع الجمعية وتيسر أمورها .وأوضحت سمو الأميرة نوف أن الجمعية بفضل من الله نفذت العديد من البرامج المتنوعة من دورات, وورش عمل, وبرامج توعوية وضعت من قبل خبراء ومستشارين متخصصين لتقديمها للمستفيدين على مختلف شرائحهم ومتابعة تنفيذها, وتقييم مدى فعاليتها, وأثرها على المتلقين ، كما تعمل الجمعية على تطوير كوادرها لرفع كفاءتهم المهنية من أجل توصيل رسالة الجمعية إلى أفراد المجتمع وخدمة وطنهم .واختتمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية كلمتها بالشكر للحكومة الرشيدة - أيدها الله - على ما تقدمه من عون للأفراد والمؤسسات والجمعيات, مقدمة شكرها لأعضاء مجلس الإدارة.// انتهى //19:24ت م