تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, معرض المختبرات المدرسية (بنات) الذي نظمته إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم تبوك, وذلك في قاعة المعارض بمدارس علماء الغد.واطلع مدير التعليم على المعرض الذي تضمن عدداً من الأركان التعريفية بأهمية ودور المختبرات المدرسية في الميدان التعليمي.ونوه العمري بدور المختبرات المدرسية في تنمية التفكير العلمي عند الطلاب والطالبات, وتنمية المهارات العملية مثل ربط الأجهزة, والقيام ببعض العمليات المخبرية, ومسك الأدوات وتخزينها عند إجراء التجارب, وزيادة حماسهم نحو دراسة العلوم لتنمية وتعميق الاتجاهات العلمية لديهم مثل دقة الملاحظة، والموضوعية، وعدم التسرع في إصدار الحكم والاستنتاج السليم للأفكار، والبحث عن الأدلة وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للإبداع والابتكار.وقدم مدير التعليم شكره للمنظمين على جودة مخرجات هذا المعرض, مؤكداً على تنظيم زيارات لمدارس المنطقة للاستفادة مما يتضمنه المعرض من تجارب وأركان متميزة.// انتهى //19:28ت م