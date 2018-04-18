تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسيحتفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج " بناء " لتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي، بحضور مدير عام إدارة مراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بالوزارة أحمد بن عيسى الحازمي، ومدير عام الفرع بالمنطقة عبدالله السبيعي، وذلك على مسرح جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك.وأفاد مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك علوان بن سليمان الحربي، أن برنامج " بناء ", يعد أحد برامج مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك, ويهدف إلى ربط الجسور والتواصل الدائم مع الجهات الحكومية الأخرى في إيصال رسالتها بما يحقق الدعوة لله تعالى, ويخدم هذا الدين، من خلال تدريب وإعداد وتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي، حيث بلغ عدد الخريجين في الدفعة الثانية 19 متدرباً يمثلون 6 جهات حكومية.// انتهى //19:31ت م