نجران 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بإدارة الجودة والتطوير، اليوم، برنامج تدريبي بعنوان "الإبداع والإبتكار المؤسسي", وذلك بمقر الكلية.واشتمل البرنامج الذي استمر ٣ ايام علي محاضرات وورش عمل عن أهمية الابتكار كصناعة تتميز بمدخلات الكلية وبجودة مخرجاتها، وذلك بالتركيز على مهارات الإبداع والابتكار والتطبيقات العالمية والتجارب التطبيقية والأنشطة التشاركية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الابتكار وتطوير الأعمال والمهارات الإبداعية.وقدم المدرب، ابراهيم اليامي محاضرة عن أهمية الإبداع والابتكار، ورفعه لمعدلات التنافسية للحكومات على المستوى العالمي ضمن المعايير العالمية ورفع الكفاءة في الأداء وتفعيل طاقة الموارد البشرية والمعلوماتية والمعرفية وبالتالي تحسين إنتاجية الكلية.وكيف يُمَكن المؤسسات الحكومية من فهم احتياجات السوق المحلي والتوقع للحالة المستقبلية، إضافة الى تعزيز ثقافة التعاون والعمل الجماعي والمبادرات الابداعية في الكلية.وأوضح مدير إدارة الجودة والتطوير بالكلية زيد بن حسن اليامي أهمية البرنامج التدريبي في إكساب المشاركين مزيداً من الخبرات والمعارف حول موضوعه، مبيناً أن الدورة تستهدف هيئة التدريب والاداريين بالكلية بما يحقق الجودة العالية في التطوير والمهارات الإبداعية لديهم.//انتهى //19:31ت م