القطيف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذ قسم التفتيش بمكتب العمل في محافظة القطيف اليوم، حملة تفتيشية على مغاسل السيارات بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المخافظة.وأوضح مكتب العمل، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفاً، غالبيتهم من الجنسية الأفريقية، لقيامهم بالعمل لحسابهم الخاص، مخالفين بذلك المادة ( ٣٩ ) من النظام، كما تم القبض على ٤ وافدين مجهولي الهوية في موقع آخر، ليصبح مجموع ما تم القبض عليهم خلال الحملة ١٨ مخالفاً.يذكر أن المادة ٣٩ تنص على أنه لا يجوز نظاماً أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو يعمل لحسابه الخاص.//انتهى//20:15ت م