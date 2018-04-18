تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسرأس محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي أمس، اجتماع المجلس المحلي للمحافظة، بحضور وكيل المحافظ محمد بن عبدالهادي البلوي وأعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والأعضاء المعينين, وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعدد من الاقتراحات التي تصب في مصلحة تطوير الخدمات في المحافظة، كما اتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة.// انتهى //20:15ت م