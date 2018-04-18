تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظمت كلية الطب بجامعة تبوك وبمناسبة اليوم العالمي لمرض " الثلاسيميا " فعالية في مجال التوعية الصحية، بإشراف كلٍ من الدكتورة مروة عبد الحق والدكتورة شريفة الزهراني بمشاركة طالبات الكلية، في نادي الحي التابع للمدرسة التاسعة عشر للثانوية للبنات بتبوك.وتضمنت الفعالية تقديم عرض عن ماهية مرض الثلاسيميا وأعراضه ومضاعفاته، بالإضافة إلى التأكيد أهمية فحص ما قبل الزواج والفحص خلال الحمل لاكتشاف المرض مبكراً.كما ركز البرنامج على التوعية بالتبرع بالدم من الأشخاص السليمين للمساهمة في مساعدة من يعانون من هذا المرض, واختتم النشاط بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحاضرات وتوزيع هدايا تذكارية وتوزيع مطويات تثقيفية عن الثلاسيميا للحاضرات.والجدير بالذكر أن مرض " الثلاسيميا " ويسمى أيضاً فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط, هو مرض وراثي يؤثر على كريات الدم الحمراء وينتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط, ينتج هذا المرض خلل في الجينات تسبب فقر الدم المزمن.// انتهى //20:17ت م