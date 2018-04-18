أبها 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسباشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة عسير أمس، 11 موقعًا لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار على مدينة أبها وضواحيها.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير المهندس سعيد بن محمد الشهراني أن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في وقت قياسي من 11 موقع في عدد من أحياء مدينة أبها ، وسحب أكثر من 482 طنًا من مياه الأمطار المتجمعة، إضافة إلى إزالة الأتربة والمخلفات من الطرقات الداخلية و الرئيسية نتيجة تجمعات مياه الأمطار.وأشار الشهراني إلى أنه شارك في عمليات النزح وتنطيف مخلفات السيول أكثر من ٢٣ معدة متنوعة الأحجام والمهمات، بجانب مضخات مياه مختلفة الأحجام، و 7 فرق ميدانية مكونة من 64 فرداً من عمال ومشرفي الأمانة وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم الأمانة، إضافة إلى مشاركة عدد من الإدارات كالنظافة والمعدات والطوارئ ، لافتاً النظر إلى أن الإدارة العامة للنظافة قامت بمتابعة تشكيل الفرق الميدانية لتنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي لإزالة الأتربة ونواتج السيول، إلى جانب نظافة مصاد السيول والعبارات في الطرقات الرئيسية والداخلية مدعّمة بالآليات لإزالة و معالجة اَي تشوهات بصرية إثر هطول الأمطار.// انتهى //20:21ت م