الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية صوت متلازمة داون، اليوم، ورشة عمل " أمهات حديثي الولادة لأطفال ذوي متلازمة داون "، وذلك في مقر الجمعية بالرياض .وتهدف الورشة إلى تقديم الدعم والمساندة للأمهات في مرحلة مبكرة من عمر أطفالهم, بالإضافة إلى توعيتهم بالأساليب والطرق التي يجب إتباعها مع الأطفال ذوي متلازمة داون.وأوضحت مديرة إدارة التواصل والعضوية في جمعية صوت متلازمة داون منال الهبدان أن الورشة تضمنت التعريف العلمي بمتلازمة داون التي تحدث عندما يحمل الشخص نسخة إضافية من كروموسوم رقم 21 ، وأن متلازمة داون ليست مرض وإنما هي متلازمة يولد بها الطفل وتستمر معه طول حياته, مشيرة إلى أن الورشة تطرقت إلى التوعية بمتلازمة داون من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة في المجتمع.وتخلل الورشة تبادل خبرات بين الأمهات الحاضرات والمختصات من ذوي الخبرة في مجال متلازمة داون.كما تطرقت الورشة إلى أهمية التدخل المبكر الذي يهدف إلى تعزيز وتسريع النمو، وأهمية الرعاية الصحية حيث يعد المواليد من ذوي متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات معينة ، حيث يولد 50 % منهم لديهم مشاكل صحية بالقلب.وفي ختام الورشة وزعت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمينة صندوق مجلس إدارة الجمعية, شهادات الحضور على الأمهات البالغ عددهن 20 أمّاً مع سلال تحتوي على أدوات يجب أن تتوفر لدى كل أم لديها طفل من ذوي متلازمة داون .// انتهى //20:42ت م