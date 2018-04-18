عام / انطلاق الملتقى العلمي الطلابي الخامس بجامعة الطائف
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الطائف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
انطلقت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الطلابي الخامس، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان الفرع السعودي، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الجامعة .
ويستعرض الملتقى على مدى يومين الأبحاث الطلابية المنجزة والأفكار الإبداعية والمبادرات الريادية، حيث يتنافس الطلاب المشاركين بين أربعة جوائز تشمل: جائزة أفضل بحث ، وجائزة أفضل عرض تقدمي، وجائزة أفضل ملصق علمي، وجائزة أفضل حالة مبتكرة.
ويهدف الملتقى إلى تشجع الطلاب في الأبحاث العلمية والأفكار الشابة للنهوض بمستواه الأكاديمي والمهني ، عرض البحوث المبتكرة والأفكار الإبداعية في التخصصات العلمية والطبية .
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20:42ت م