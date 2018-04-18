الطائف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الطلابي الخامس، الذي تنظمه جامعة الطائف بالتعاون مع الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان الفرع السعودي، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الجامعة .ويستعرض الملتقى على مدى يومين الأبحاث الطلابية المنجزة والأفكار الإبداعية والمبادرات الريادية، حيث يتنافس الطلاب المشاركين بين أربعة جوائز تشمل: جائزة أفضل بحث ، وجائزة أفضل عرض تقدمي، وجائزة أفضل ملصق علمي، وجائزة أفضل حالة مبتكرة.ويهدف الملتقى إلى تشجع الطلاب في الأبحاث العلمية والأفكار الشابة للنهوض بمستواه الأكاديمي والمهني ، عرض البحوث المبتكرة والأفكار الإبداعية في التخصصات العلمية والطبية .// انتهى //20:42ت م