إسلام آباد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأكدت الشرطة الباكستانية أن قواتها صادرت اليوم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى مدينة بيشارو عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.وأوضح بيان صادر عن مديرية الشرطة في بيشاور أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية قادت قوات الشرطة إلى موقع في أحد أحياء مدينة بيشاور.وبيّن أن قوات الشرطة صادرت من ذلك الموقع ثلاثة ألغام مضادة للمدرعات، و 3 قذائف صاروخية، و 7 قذائف هاون، و 18 قنبلة موقوتة، و 3 دوائر كهربائية تستخدم في صناعة السترات الناسفة، وقنابل يدوية، وبنادق رشاشة، وذخيرة من أنواع مختلفة.وأضاف أن الشرطة تبحث شخصين ينتميان إلى منظمة إرهابية قاما بتهريب تلك الأسلحة والمتفجرات إلى مدينة بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.// انتهى //20:43ت م