تبوك 02 شعبان 1439هـ الموافق 18 ابريل 2018م واسنظمت كلية المجتمع بجامعة تبوك دورة تدريبية للطلاب بعنوان " تطوير الذات"، هدفت إلى تطوير قدرات الطلاب على التفكير الإيجابي وتحسين مهارات التواصل وفهم الاخرين والسيطرة علي ردود الافعال والتأثير عليهم، بالإضافة إلى تنمية مهارات المشاركين في الاتصال والتعامل مع الاخرين، والتعريف بأفضل الطرق في التأثير على الآخرين وبشكل إيجابي.وتطرق مقدم الدورة الدكتور مصعب معتصم أرباب إلى أساليب تطوير الذات وفن التعامل مع الآخرين وفق أنماط الشخصية .وتأتي الدورة ضمن نشاطات وبرامج وحدة التدريب وتنمية المهارات بكلية المجتمع .// انتهى //20:54ت م