غزة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأشاد مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي بنتائج القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين ، واصفًا القمة بالمهمة وأشاد في الوقت ذاته بالمبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسمية القمة العربية بـ "قمة القدس"، حيث أن التسمية نابعة من مكانة القدس لدى الدول العربية وبشكل خاص مكانتها لدى المملكة العربية السعودية.وعبر الدكتور عائد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ،عن شكره وشكر الشعب الفلسطيني للقرارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفيين بالتبرع ب 150 مليون دولار لدعم لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس وكذلك دعمه بمبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعد ذلك تجسيدًا للمواقف المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني.وهنأ مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة في ختام تصريحه، المملكة قيادًة وشعبًا بمناسبة نجاح القمة وما صدر عنها من توصيات وقرارات.// انتهى //20:57ت م