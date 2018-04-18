المدينة المنورة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستبدأ غداً بالمدينة المنورة فعاليات الأيام الثقافية التي تُنظمها الهيئة العامة للثقافة في حديقة الملك فهد المركزية.وتشتمل الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام على أنشطة فنية وثقافية متنوعة، من بينها عروض سينمائية, وورش مسرحية, وفنون شعبية، يقدمها نخبة من الفنانين المتخصصين.وتأتي الأيام الثقافية في المدينة المنورة في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمواهب المحلية الشابة، وتمكينها من الوصول للجمهور، إضافة لتعزيز حضور الفعل الثقافي في مختلف مناطق المملكة, وتوفير منتجات ثقافية راقية لجميع أفراد المجتمع.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، حرص الهيئة على دعم الحراك الثقافي المحلي بما يُحقق رؤية المملكة 2030 وتوفير مناخاً إبداعياً تستفيد منه المواهب المحلية باختلاف مجالاتها الإبداعية، وتستمتع به كافة شرائح المجتمع.يُذكر أن فعاليات الأيام الثقافية في المدينة المنورة تتواصل حتى السبت المقبل، ومُتاح فيها الحضور لجميع أفراد المجتمع بشكل مجاني، وهي من بين عدة فعاليات تُنظمها الهيئة العامة للثقافة في عدد من مناطق المملكة.// انتهى //20:59ت م