إسلام آباد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأكد وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال محاربة الإرهاب.وأضاف أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي وتحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة لها بما في ذلك الهند وأفغانستان.صرح بذلك خلال سلسلة اللقاءات التي أجراها مع كبار المسؤولين في الحكومة البولندية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى بولندا، وفقاً لبيان صادر في إسلام آباد اليوم.وبيّن أن باكستان تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المجاورة لها ومع باقي الدول ضمن التزامها بمكافحة الأنشطة الإرهابية، ولا تسمح باستخدام أراضيها للأنشطة الإرهابية ضد أي بلد آخر.وأعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار الهند في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وإزاء الهجمات المتكررة التي تتعرض لها نقاط الجيش الباكستاني من داخل الأراضي الأفغانية.// انتهى //20:59ت م