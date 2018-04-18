دبي 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسناقشت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمجلس الخليجي للألمنيوم, في اجتماع خليجي قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على وارداتها من الصلب والألمنيوم .واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في مقر المجلس الخليجي للألمنيوم في مدينة دبي، التداعيات المباشرة وغير المباشرة للقرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية في شهر مارس 2018، وناقش الآليات الممكنة لتفادي تأثيره على الصادرات الخليجية إلى السوق الأمريكية.وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، سعي مجلس التعاون لتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذا القرار، بما يحافظ على مصالح دول المجلس خاصة قطاعي الحديد والألمنيوم، مبيناً أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين مجلس التعاون والحكومة الأمريكية في سبتمبر 2012، والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المجلس والولايات المتحدة قد وفرت أطراً لمناقشة مثل هذه الإجراءات.وبين الأمين العام المساعد لمجلس التعاون أن دول المجلس تُعتبر من أهم الدول المصدرة للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكداً حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة في دول المجلس والقطاع الخاص الخليجي والشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في هذه الصناعات للتعامل مع القرار الأمريكي والاتفاق على الخطوات المستقبلية بهذا الشأن، وفي إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //21:35ت م