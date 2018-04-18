الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه.وقال الملك المفدى : " علمنا بألم شديد بنبأ وفاة حرمكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة راجين لكم الصبر والسلوان، مشيدين بما حظيت به الفقيدة من تقدير واحترام لدى الشعب الأمريكي الصديق، ومتمنين لكم موفور الصحة والسلامة ".// انتهى //21:36ت م