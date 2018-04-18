الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه.وقال سمو ولي العهد : " تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة حرمكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمته الفقيدة من خدمات لبلادها وأسرتها ومتمنين لفخامتكم موفور الصحة ".// انتهى //21:38ت م