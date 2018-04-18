الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في وفاة والدته.وقال سمو ولي العهد : " تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدتكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان ".// انتهى //21:38ت م