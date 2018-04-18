تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس، محاضرة بعنوان " الإعلام التنموي ما بين الأسرة والمجتمع .. رؤية مستقبلية باتجاه رؤية 2030"، وذلك بمقر النادي بحي المروج بتبوك.وتناولت المحاضرة التي ألقتها الإعلامية نوال بخش رؤية الإعلام المستقبلية باتجاه الرؤية المملكة 2030م, ودور الإعلام في توعية الجيل الجديد من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكك في الدين والوطن.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة النادي المنبرية لهذا العام .// انتهى //21:40ت م