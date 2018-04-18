جدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستوج المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم, ٦٠ طالبًا وطالبة حصدوا جوائز مسابقة أولمبياد رياضيات الشمال في نسخته الثانية لمكتب التعليم بشمال جدة, بحضور المساعدين بنين وبنات والقيادات التعليمية والطلاب والطالبات, وذلك على مسرح تعليم جدة.وأشاد الثقفي في كلمة خلال الحفل بمبادرة مكتب تعليم شمال جدة بإقامة المسابقة وأهمية أن تعمم في المدارس لزيادة مستوى التنافسية محليا ودوليا, مثمنًا لإدارة ومنسوبي المكتب جهودهم في هذا الأولمبياد وأهمية التركيزعلى الفائزين والفائزات فيه وصقل مواهبهم وتطويرها .وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي من جهته أن الأولمبياد استهدف أكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة على مستوى تعليم جدة وصولا لأجيال تواكب عصر التقنية والتطور, مشيرا بأن المسابقة حققت نجاحات كبيرة وجه مدير تعليم جدة بتعميمها على كافة مدارس جدة بعد أن كانت خاصة بمدارس مكتب التعليم بشمال جدة .وتخلل الحفل تقديم نشيد ترحيبي وعرض وثائقي عن مراحل الأولمبياد وأهدافه .وفِي ختام الحفل كرم مدير عام تعليم جدة ٦٠ طالبًا ممن حصدوا جوائز المسابقة كما شمل التكريم مكاتب التعليم بنين وبنات, بالإضافة لرعاة الأولمبياد ولجانه العاملة ومنسقي الأولمبياد ، فيما كرمت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية بنات سعاد آل منصور الطالبات والمكاتب الفائزة والمنسقات واللجان في القسم النسائي بالمسرح .// انتهى //21:47ت م