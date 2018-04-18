الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستعقد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعها السنوي غدًا في مقر وزارة التعليم بالمعذر .ويشارك في الاجتماع جميع الجامعات الحكومية والأهلية والكليات الذي من خلاله يتم رسم سياسة الموسم التاسع وتحديد المسابقات والتجمعات وأماكن إقامتها في مدن ومحافظات المملكة.وتقدم الجمعية العمومية مقترحاتها لإقرارها من مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.وعبر معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن سعادته بما تقوم به الجامعات من فعاليات ومسابقات واهتمامها بالنشاط الرياضي الداخلي الذي من خلاله تتحقق رؤية المملكة 2030 في مجال النشاط الرياضي والبدني ، كما يعد الاتحاد الرياضي للجامعات مكملًا لما تقوم به الهيئة العامة للرياضة من نشاطات وفعاليات مختلفة للرياضة المجتمعية التي تصب في تحقيق الأهداف السامية الكريمة.// انتهى //21:48ت م