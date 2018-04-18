لندن 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستنظم الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة معرض وملتقى الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية الرائدة في خدمة تعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي في المملكة المتحدة، وذلك في الخامس من مايو المقبل في العاصمة البريطانية لندن.وأوضح الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أن المعرض والملتقى الذي سيمتد ليوم عمل كامل سيحظى بمشاركة أندية الطلبة، وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، والمبادرات الطلابية في المعرض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من حلقات النقاش الرامية إلى إعادة تنسيق وتنظيم الجهود التطوعية واستثمارها لخدمة الحراك الثقافي والمعرفي للمملكة العربية السعودية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما سيتخلل أعمال الملتقى تكريم للهيئات الإدارية للأندية وجمعيات الطلبة، وتكريم المبادرات الطلابية التطوعية.وأضاف الدكتور المقوشي، أن العمل التطوعي الطلابي في المملكة المتحدة وحجم الانخراط فيه يعد رمزاً من رموز التطوع على مستوى المبتعثين السعوديين حول العالم، وأنه يعد شريكاً مباشراً لمهام العمل الرسمي للملحقية، وجزء أصيل في استراتيجيتها الجديدة للحراك الثقافي والمعرفي السعودي في المملكة المتحدة، مبيناً أن الانخراط في العمل التطوعي الطلابي مطلب مهم من متطلبات الابتعاث، وأن الملحقية الثقافية تعول كثيراً على تنظيمه واستثماره لمشاركة الملحقية الثقافية في جهودها الرامية إلى التعريف بالإنجازات التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة، وشرح توجهاتها المستقبلية والتعريف بها.// انتهى //21:49ت م