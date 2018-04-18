طرابلس 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسدان مجلس النواب الليبي التفجير الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي أثناء مرور موكب رئيس أركان الجيش الليبي التابع للبرلمان الفريق عبدالرازق الناظوري الذى نجا من الحادث.وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحفي " إن التفجير هو محاولة من الظلاميين للنيل من المؤسسة العسكرية التي قضت على قوى الإرهاب والتطرف في المدينة ومحاولة لضرب أمن واستقرار بنغازي".// انتهى //21:56ت م