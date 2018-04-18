سياسي / خادم الحرمين الشريفين يعزي في اتصال هاتفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في وفاة حرمه
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب .
وعبر الملك المفدى خلال الاتصال عن تعازيه للرئيس جورج بوش الأب في وفاة حرمه، فيما قدم الرئيس الأمريكي الأسبق الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيلة .
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22:22ت م