لندن 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم بمقر الحكومة في لندن اجتماعاً ثنائياً مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، وذلك على هامش مشاركتها في قمة رؤساء دول الكومونولث التي ستنطلق غدًا.وقال بيان صادر من الحكومة البريطانية " لقد بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، واستعرضا الموضوعات الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك".// انتهى //23:14ت م