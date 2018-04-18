الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسيختتم الاتحاد السعودي للجمباز غداً بطولة السعودية للتحدي للمستوى الثاني للأندية والهيئات "البطولة الختامية" ، وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وقدم رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش الدعوة إلى المهتمين باللعبة والرياضيين لحضور ختام البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد أنهى الترتيبات كافة لإقامة احتفالية تليق بنهاية الموسم.// انتهى//23:33ت م