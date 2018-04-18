تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ممثلة بوحدة التدريب بمحافظة الوجه أمس, ثلاثة دورات عن الإسعافات الأولية لمنسوبي وحدة الإنقاذ والإطفاء بمطار محافظة الوجه, ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نبيل العنزي, أن الدورات التي استفاد منها 35 متدرباً من منسوبي وحدة الإنقاذ والإطفاء بمطار محافظة الوجه تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر والجهات الحكومية, مشيراً إلى أن الدورات شهدت تفاعل كبير من الحضور والمستفيدين, معرباً عن شكره لإدارة المطار على حرصها على توعية منسوبيها وتثقيفهم.// انتهى //23:33ت م