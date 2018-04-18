تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستنطلق غداً حملة " تعظيم بيوت الله " التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.وتهدف الحملة إلى العناية بالمساجد وتعزيز دور المجتمع بالحفاظ على المساجد ومرفقاتها، وتنزيه وتعظيم بيوت الله ، وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع.وستقوم فرقة الصيانة الذاتية التابعة لمساجد المنطقة بمختلف التخصصات بصيانة ونظافة أكثر من 180 مسجدا بمشاركة طلاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، التي يبلغ عددها سبعة فرق ميدانية ، كما تم توجيه الدعاة لتوحيد كلمات المساجد وخطب الجمعة فيما يخص تعظيم بيوت الله , بإشراف وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي.كما استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك في مكتبه اليوم, مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإدارتين وآلية المشاركة في حملة " تعظيم بيوت الله ".// انتهى //23:46ت م