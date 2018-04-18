الرس 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسشاركت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس بندوة "الأمن في القرآن الكريم" والمعرض المصاحب ضمن معرض الجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم الذي أقيم أمس بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .وقدم مسؤولو الجمعية شرحاً للزوار عن معرض الجمعية الذي اشتمل على مطبوعات الجمعية خلال السنوات الماضية وإحصائيات عن أبرز البرامج والإنجازات خلال 41 عاماً ، كما اشتمل المعرض على لوحات عن جنودنا البواسل وحملة سمو أمير منطقة القصيم #معاً_ضد_الارهاب_والفكر_الضال.// انتهى //23:46ت م