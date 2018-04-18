عام / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس تشارك بندوة "الأمن في القرآن الكريم"
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الرس 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
شاركت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس بندوة "الأمن في القرآن الكريم" والمعرض المصاحب ضمن معرض الجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم الذي أقيم أمس بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .
وقدم مسؤولو الجمعية شرحاً للزوار عن معرض الجمعية الذي اشتمل على مطبوعات الجمعية خلال السنوات الماضية وإحصائيات عن أبرز البرامج والإنجازات خلال 41 عاماً ، كما اشتمل المعرض على لوحات عن جنودنا البواسل وحملة سمو أمير منطقة القصيم #معاً_ضد_الارهاب_والفكر_الضال.
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