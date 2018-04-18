مدريد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسخسر فريق فالنسيا الرابع من ضيفه خيتافي الثامن بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه اتلتيك بلباو ، وارتفع رصيد خيتافي إلى 45 نقطة بالمركز الثامن .وفاز فريق إيبار على اسبانيول بهدف دون رد ، ليكون رصيد إيبار 43 نقطة بالمركز الحادي عشر ، وتوقف رصيد اسبانيول عند 36 نقطة بالمركز السادس عشر .// انتهى //23:47ت م