الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت ، فريق الوحدة بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، بفوزه على الخليج بهدف دون رد اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة .وسلم عادل عزت الكأس والميداليات الذهبية لفريق الوحدة بعد أن حقق المركز الأول برصيد 58 نقطة ومن ثم صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، كما رافقه نادي الحزم إلى دوري المحترفين الذي حل ثانيا في سلم الترتيب بفوزه اليوم على المجزل بنتيجة 4-1 بنفس الجولة .وخسر فريق الطائي من هجر بهدفين مقابل هدف ليحل الطائي بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة ، وجاء هجر بالمركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الكوكب الرابع الذي تعادل مع الشعلة بدون أهداف ، ليلعب بذلك الطائي والكوكب ملحق الصعود والهبوط مع فريقي أحد والرائد في 26, و27 أبريل ذهابا ، أما الإياب في 3, 4 من شهر مايو .وفي لقاء أخر تغلب فريق القيصومة على الوطني بهدفين دون رد ، ليرتفع رصيد القيصومة إلى 40 نقطة بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد الوطني عند 27 نقطة بالمركز مقابل الأخير ، وفاز نجران على جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ليرتفع رصيد نجران إلى 33 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وتوقف رصيد جدة عند 25 نقطة بالمركز الأخير .وتغلب فريق النهضة على النجوم بهدفين دون رد ، ليكون رصيد النهضة 35 نقطة بالمركز الحادي عشر ، وتوقف رصيد النجوم عند 33 نقطة بالمركز الثاني عشر ، فيما تعادل العروبة مع ضمك بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد العروبة 38 نقطة بالمركز العاشر ، ورصيد ضمك 39 نقطة بالمركز التاسع .يذكر أن فرق جدة والوطني ونجران يلعبون ملحق دوري الأمير محمد بن سلمان مع دوري الدرجة الثانية وهي فرق التقدم وأبها والمزاحمية ، حيث يلعب فريق جدة مع التقدم ، والوطني وأبها ، فيما يلعب نجران مع المزاحمية ذهابا في 27 أبريل ، والإياب في 4 مايو .// انتهى //23:48ت م