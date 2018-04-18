رياضي / الوحدة يتوج بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان .. والحزم يرافقه للدوري السعودي للمحترفين
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت ، فريق الوحدة بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، بفوزه على الخليج بهدف دون رد اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة .
وسلم عادل عزت الكأس والميداليات الذهبية لفريق الوحدة بعد أن حقق المركز الأول برصيد 58 نقطة ومن ثم صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، كما رافقه نادي الحزم إلى دوري المحترفين الذي حل ثانيا في سلم الترتيب بفوزه اليوم على المجزل بنتيجة 4-1 بنفس الجولة .
وخسر فريق الطائي من هجر بهدفين مقابل هدف ليحل الطائي بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة ، وجاء هجر بالمركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الكوكب الرابع الذي تعادل مع الشعلة بدون أهداف ، ليلعب بذلك الطائي والكوكب ملحق الصعود والهبوط مع فريقي أحد والرائد في 26, و27 أبريل ذهابا ، أما الإياب في 3, 4 من شهر مايو .
وفي لقاء أخر تغلب فريق القيصومة على الوطني بهدفين دون رد ، ليرتفع رصيد القيصومة إلى 40 نقطة بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد الوطني عند 27 نقطة بالمركز مقابل الأخير ، وفاز نجران على جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ليرتفع رصيد نجران إلى 33 نقطة بالمركز الرابع عشر ، وتوقف رصيد جدة عند 25 نقطة بالمركز الأخير .
وتغلب فريق النهضة على النجوم بهدفين دون رد ، ليكون رصيد النهضة 35 نقطة بالمركز الحادي عشر ، وتوقف رصيد النجوم عند 33 نقطة بالمركز الثاني عشر ، فيما تعادل العروبة مع ضمك بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد العروبة 38 نقطة بالمركز العاشر ، ورصيد ضمك 39 نقطة بالمركز التاسع .
يذكر أن فرق جدة والوطني ونجران يلعبون ملحق دوري الأمير محمد بن سلمان مع دوري الدرجة الثانية وهي فرق التقدم وأبها والمزاحمية ، حيث يلعب فريق جدة مع التقدم ، والوطني وأبها ، فيما يلعب نجران مع المزاحمية ذهابا في 27 أبريل ، والإياب في 4 مايو .
// انتهى //
23:48ت م