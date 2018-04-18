بريدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسشهد اليوم الثاني من فعاليات يوم المهنة العاشر بجامعة القصيم إقبالاً كثيفاً وتفاعلاً من الزوار الذين جاءوا لزيارة معارض الجهات المشاركة، والاطلاع على الوظائف المتاحة، والاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للزوار .وتسعى الجامعة من خلال يوم المهنة إلى مساعدة الخريجين والخريجات في الحصول على فرصة عمل وتسهيل تواصلهم مع الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودي، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال الطلاب الباحثين عن عمل، فيما خصصت الفترة المسائية لاستقبال الخريجات والعوائل، بالإضافة إلى توعيتهم بالطرق الفعالة في البحث عن وظيفة مناسبة، وكيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية، وإقامة شراكات في مجالات التوظيف والتدريب بين الجامعة والجهات المشاركة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات لعرض فرص العمل والتدريب المتاحة لديها، والتعريف بأنشطتها وإسهاماتها في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يصاحب الفعاليات جناح "عرف بنفسك"، الذي يهدف إلى تسويق أنشطة الموهوبين وأبحاثهم بتعريفها للزوار والحضور.وأوضح خالد العدل أحد زوار معرض يوم المهنة أن هذه المناسبة تعد فرصة لشباب المنطقة وفتياتها من خلال التقديم على الوظائف أو الدورات والندوات المصاحبة لمعرفة طرق التقديم على الوظيفة أو إعداد السيرة الذاتية، معبرًا عن شكره وتقديره لجامعة القصيم في تفعيل هذه المبادرة وعلى هذا الجهد الجبار، متمنياً أن تحذو كافة الجهات الأخرى حذو هذه الجامعة لتوفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب.وأفاد المهندس المدني فراس المشيقح الخريج من جامعة شمال فلوريدا من أمريكا ، أن منطقة القصيم تحتاج مثل هذه المعارض، وبادرة الجامعة متميزة وجميلة، مؤكدًا أن المنطقة بها العديد من الوظائف ولكن لا توجد حلقة وصل بين طالب العمل والجهة العارضة.وقال المهندس سامي المعتق أحد الزوار إن هذا المعرض أفضل من المعارض لأن الشركات العارضة تعد من أفضل الشركات والمؤسسات في السوق السعودي، ومن خلال الدورات والبرامج المصاحبة لإكساب المهارات للمتقدمين وحديثي التخرج، وكذلك إتاحة الفرصة للعائلات بالفترة المسائية .بينما رأى المهندس إبراهيم الوابلي المتخرج من كلية الهندسة أن المعرض تميز من خلال تنوع أقسامه، معبرًا عن تمنياته في أن تتواجد أعداد أكبر من الشركات المتخصصة في المجال الهندسي التي تخدم جميع التخصصات، متطلعاً أن تستقطب معظم الشركات الكبيرة والرائدة في مجال الهندسة الطاقات والموظفين من خلال تلك المعارض.// انتهى //23:52ت م