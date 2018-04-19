الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساختتمت المديرية العامة للجوازات مشاركتها في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وشهد جناح الجوازات زيارة العديد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية وعدد من المواطنين والمقيمين الزائرين للمعرض، حيث قام كل من السفير الباكستاني لدى المملكة خان هشام بن صديق، والسفير السيرلنكي محمد عزمي طاسيم ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري ، بزيارة لمقر الجناح والاطلاع على الخدمات المقدمة للزائرين .وقدم المشاركون في جناح الجوازات عرضاً للخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى التوعية الإعلامية بالخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخراً، وإيضاح العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وعلى هامش فعاليات الملتقى شارك المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب في ورشة العمل التي أقيمت بعنوان "حقوق العمالة في الثقافة المحلية - الإعلام والتثقيف".// انتهى //00:00ت م