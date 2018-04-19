روما 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه كروتوني بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 33 من المسابقة .وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز نابولي على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وفوز روما على ضيفه جنوه بهدفين مقابل هدف ، ولاتسيو على مضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، وأتالانتا على مضيفه بينفينتو بثلاثة أهداف دون رد ، وفوز سامبدوريا على ضيفه بولونيا بهدف دون رد ، كما فاز ساسولو على مضيفه فيرونا بهدف دون رد ، فيما تعادل ميلان مع مضيفه تورينو بهدف لكل منهما ، وسبال مع ضيفه كييفو سلبيا .ورغم التعادل، ظل يوفنتوس، الذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي، متربعا على الصدارة برصيد 85، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه نابولي تقلص إلى 4 نقاط فقط ، ليصبح لقائهما في الجولة القادمة بالمسابقة يوم الأحد المقبل، حاسما بنسبة كبيرة في تحديد بطل المسابقة في الأسابيع المقبلة ، ورفع كروتوني رصيده إلى 28 نقطة .// انتهى //00:05ت م