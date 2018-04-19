جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستواصل فعاليات معرض المهنة الثاني عشر بمشاركة 40 شركة في مختلف المجالات وذلك بفندق هيلتون جدة .ويهدف المعرض إلى التعريف بالفرص الوظيفية التي توفرها الشركات من خلال ما تسعى إليه جامعه الأعمال والتكنولوجيا على اطلاق التخصصات العملية التي تواكب احتياجات سوق العمل .ويستقطب المعرض كبريات الشركات في مجالات الهندسة والإدارة وقطاع البنوك والشركات المالية والتنمية البشرية حيث يضم 40 جناحاً لمؤسسات من مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والمهنية وتجارة التجزئة بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.ويوفر المعرض تقديم الإرشاد الشخصي والمهني لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية والجامعة والمعاهد المهنية، كما يوفر فرص اللقاء المباشر بين راغبي الوظائف والشركات مما يعزز من فرص التوظيف.وخصص المعرض قسم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة يمكنهم من الالتقاء بالشركات الداعمة لمشاريعهم , في الوقت الذي تعد أبرز التحديات التي تواجه هذه المنشآت تتعلق بالتمويل والتسويق وعدم اتخاذ التدابير التحوطية لمواجهة المتغيرات في سوق العمل.// انتهى //00:09ت م