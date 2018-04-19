المذنب 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستنطلق غداً بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، في منتجع لوذان شمال محافظة المذنب بمنطقة القصيم، بتنظيم من مربط سحابة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب .وتنطلق المنافسات التي يشارك بها 180 رأساً من الخيل العربية الأصيلة ، عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، بعرض الفئة الأولى "أ" : مهرات أعمار السنة، وحتى الفئة الرابعة مهرات أعمار الثلاث سنوات، فيما تتواصل فعاليات البطولة بعد غدٍ الجمعة بإقامة العرض من الفئة الخامسة "أ" : أمهار أعمار السنتين حتى الفئة الثانية عشر، وفحول أعمار العشر سنوات ومافوق.وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت المقبل بإقامة الحفل الختامي، وتتويج الأبطال ببطولة المهرات عمر السنة، وبطولة الأمهار عمر السنة أيضا، وبطولة المهرات وبطولة الأمهار وبطولة الأفراس وبطولة الفحول .//انتهى //01:09ت م