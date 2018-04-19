باريس 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستأهل فريق باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري إلى نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا، بفوزه الصعب اليوم على مضيفه كاين بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي .وانتظر فريق باريس حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليتفادى التعادل مع المضيف ويسجل هدفين متأخرين .ويلتقي باريس سان جرمان في النهائي مع ليزيربييه من الدرجة الثالثة في 8 مايو في سان دوني الباريسية .// انتهى //02:40ت م