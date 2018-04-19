رياضي / الدوري الإسباني لكرة القدم : ريال مدريد يتعادل مع بلباو
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
مدريد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
تعادل فريق ريال مدريد الثالث مع ضيفه اتلتيك بلباو بهدف لكل منهما اليوم في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم .
ويأمل اتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة من تعادل الريال وتعزيز مركزه الثاني عندما يحل على ريال سوسييداد غدا الخميس .
ويتصدر برشلونة بفارق كبير عن اتلتيكو مدريد برصيد 12 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن جاره اتلتيكو وبات يتقدم على فالنسيا بفارق 3 نقاط .
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