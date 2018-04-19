مدريد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستعادل فريق ريال مدريد الثالث مع ضيفه اتلتيك بلباو بهدف لكل منهما اليوم في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم .ويأمل اتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة من تعادل الريال وتعزيز مركزه الثاني عندما يحل على ريال سوسييداد غدا الخميس .ويتصدر برشلونة بفارق كبير عن اتلتيكو مدريد برصيد 12 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن جاره اتلتيكو وبات يتقدم على فالنسيا بفارق 3 نقاط .// انتهى //02:40ت م