لندن 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعرب الممثل البريطاني الخاص لسوريا مارتن لونغدن عن أسفه لترهيب المسعفين الذين يعالجون ضحايا الاعتداء بأسلحة كيميائية في دوما.ولفت المسؤول البريطاني النظر إلى أن النظام السوري يستخدم هذا التكتيك لإخفاء الحقيقة عن عيون فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن مفتشي الأسلحة الكيمياوية أجلوا زيارتهم لموقع الهجوم الكيميائي في دوما بعد أن أبلغ فريق أمني تابع للأمم المتحدة عن إطلاق نار في الموقع مساء الأمس.// انتهى //04:18ت م