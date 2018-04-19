الصحف السعودية
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان يستعرض الجهود البرلمانية في الأطلسي مع عدد من مسؤولي الحلف
خادم الحرمين استقبل رئيس المجلس البابوي: ماضون في نبذ العنف وتحقيق الاستقرار في العالم
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسي أذربيجان والجبل الأسود
القيادة تعزي في وفاة حرم بوش الأب
ولي العهد يتلقى اتصال تهنئة من البشير
تعاون سعودي مع حلف شمال الأطلسي
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة 15 من طلاب جامعة العلوم الصحية
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة كاسبرسكي لاب
فيصل بن بندر يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي
المملكة تحقق المركز الثاني بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
أمير الكويت يكرم مسابقة المؤسس لحفظ القرآن
مركز الملك سلمان يطالب المنظمات الدولية بتوحيد الجهود لتفادي الإخفاقات
انهيارات في صفوف الانقلابيين.. ومقتل قياديين في «القاعدة»
السيطرة على طائرة متفجرات إيرانية في اليمن
واشنطن: العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيح
ترمب يأمل لقاء كيم
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