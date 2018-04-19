الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يستعرض الجهود البرلمانية في الأطلسي مع عدد من مسؤولي الحلفخادم الحرمين استقبل رئيس المجلس البابوي: ماضون في نبذ العنف وتحقيق الاستقرار في العالمخادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسي أذربيجان والجبل الأسودالقيادة تعزي في وفاة حرم بوش الأبولي العهد يتلقى اتصال تهنئة من البشيرتعاون سعودي مع حلف شمال الأطلسيوزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة 15 من طلاب جامعة العلوم الصحيةالاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة كاسبرسكي لابفيصل بن بندر يلتقي سفير الاتحاد الأوروبيالمملكة تحقق المركز الثاني بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآنأمير الكويت يكرم مسابقة المؤسس لحفظ القرآنمركز الملك سلمان يطالب المنظمات الدولية بتوحيد الجهود لتفادي الإخفاقاتانهيارات في صفوف الانقلابيين.. ومقتل قياديين في «القاعدة»السيطرة على طائرة متفجرات إيرانية في اليمنواشنطن: العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيحترمب يأمل لقاء كيم// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت