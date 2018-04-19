وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( دويلة قطر وملالي طهران ) قائلة : الحديث عن تنظيم الحمدين بات هامشيا لدى القيادة السعودية التي اعتبرت قضية قطر صغيرة جدا لا تستدعي إشغال نفسها بها، بعد أن نجحت في فضح أعمالها القذرة في المنطقة، خصوصا على جيرانها من دول الخليج، وهو ما وضع دويلة قطر في عزلة كبيرة بسبب أفعالها المشينة.وفي إطار آخر، تعتقد طهران أنها تستطيع إخفاء نفسها كالنعامة، دون أن تترك أدلة على تورطها في الكثير من التدخلات بالشؤون الداخلية للدول العربية، عطفا على الأدوار الخبيثة التي تقوم بها لزعزعة الأمن، ودعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية.وتابعت : المملكة العربية السعودية واجهت بصرامة المؤامرات التي تحاك من قبل طهران والدوحة، بعد أن نفد صبرها في كثير من الجرائم، وقررت لطمها بشدة، فالدوحة التي باعت العرب وفلسطين، وزرعت الإرهاب والتطرف وأحرجت شعبها، وطهران الساعية إلى تنفيذ مشروعها الخبيث في الشرق الأوسط عبر وكلائها وأذرعتها من العصابات الإرهابية، لاتزالان تتخبطان للخروج من شر الفضيحة التي لحقت بهما على الملأ، وزاد من غصتهما الموقف الصلب للمملكة وحلفائها بالتصدي بعزم وحزم لأي محاولة اعتداء على الأراضي السعودية أو العبث بأمنها واستقرارها بوصفها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التسامح به.// انتهى //06:02 ت م 03:02جمت