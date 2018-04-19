الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان "، برعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، حفل زواج فتيات "إنسان الثالث، وذلك يوم غد الجمعة ، بحضور كبار الداعمات بالجمعية وزوجات أعضاء مجلس الإدارة، وسيدات من المجتمع.وأوضح مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، أن حفل الزواج الثالث لفتيات إنسان يأتي ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية التي تنفذ لأبناء وفتيات إنسان بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه سوف يتم تزويج 150 عروسا خلال هذا الحفل المبارك، مبيناً أن أحد فاعلي الخير من أعضاء الجمعية قد بادر بدعم هذا المشروع المبارك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، حيث سيقدم لكل عروس طقما ذهبيا فاخرا، ومبلغا نقديا مجزياً.وأضاف أن الجمعية قد نظمت دورات تأهيلية وإرشادية للفتيات المرشحات لهذا الحفل، وذلك لتمكينهن من التعرف على واجباتهن ودورهن في تكوين الأسرة المثالية، وتثقيفهن بأبرز المشاكل التي قد تواجه حياتهن الزوجية، إضافة لكيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها وأهم أسس نجاح الزواج.وأكد اليوسف أن الجمعية تسعى من خلال إقامة حفلات الزواج الجماعي إلى الإسهام في عفاف الشباب والفتيات، وفي تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف الأعباء المالية وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان، وكذلك إدخال البهجة والسرور على الأبناء المتزوجين والمتزوجات ومشاركتهم أفراحهم.وأفاد اليوسف أن الجمعية تحرص من خلال إقامة حفلات الزواج الجماعي إلى الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج، لافتاً النظر إلى أن الجمعية سبق وأن نظمت ثلاث حفلات للزواج الجماعي للأبناء الذكور وحفلين آخرين لفتيات إنسان، وجميع هذه الحفلات قد لاقت نجاحا ولله الحمد.وقدم مدير عام الجمعية باسمه ونيابة عن أبناء وفتيات الجمعية ومنسوبيها جزيل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض على رعايتها وتشريفها لهذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يجزيها خير الجزاء.// انتهى //06:10ت م