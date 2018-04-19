واشنطن 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أمس قمرًا اصطناعيًا مصممًا للبحث عن كواكب يحتمل أن تكون عليها حياة، خارج المجموعة الشمسية.وتم إطلاق القمر الساعة 0651 مساء بالتوقيت المحلي (2251 بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا، باتجاه الفضاء فوق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".وسيقوم القمر الاصطناعي بمسح 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من شمسنا ضمن البحث عن الكواكب الخارجية.وقالت ناسا إنه من المقرر إصدار أول بيانات عامة عن نتيجة البحث في أوائل عام 2019 م .// انتهى //07:33ت م