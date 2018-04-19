الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، تبوك) في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية و نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //07:53ت م