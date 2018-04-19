عام / الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه لقطاع التعليم في محافظة الضالع اليمنية
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
الضالع 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
واصل الهلال الأحمر الإماراتي دعمه للقطاع التعليمي في اليمن عبر انتهائه من أعمال تركيب مظلات لثلاث مدارس في محافظة الضالع هي مدارس الجليلة و عائشة و المشب، فيما يتم بناء بعض المدارس الأخرى في المحافظة.
وأعرب مدير مكتب التربية في الضالع محسن الحنق عن توقيع الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع محافظ الضالع لتنفيذ مشاريع ضمن " عام زايد 2018 " سيكون للتعليم نصيب كبير منها بهدف صيانة المدارس التي تضررت من حرب الحوثي ضد الشعب اليمني و مقدراته.
وأشار محسن الحنق إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق وأن أعاد تأهيل 16 مدرسة في المحافظة عام 2016 م إلى جانب بناء 3 مدارس و3 مظلات لمدارس خلال العام 2017 م.
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