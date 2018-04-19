طرابلس 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بمحاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري والوفد المرافق له بمدينة بنغازي ، موضحة أن رئيس الأركان لم يصب بأذى ويتمتع بصحة جيدة .وأبرزت إدانة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لهذه العملية ، داعيا الليبيين إلى الوقوف صفًا واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا .ورصدت الصحف الإدانات الواسعة من رئاسة البرلمان في طبرق ورئاسة المجلس الأعلى للدولة بطرابلس لعملية الاغتيال الفاشلة.وبينت إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس الأربعاء تواصله مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حول التطورات السياسية في ليبيا، موضحا أنه تباحث في آليات تعديل الاتفاق السياسي الليبي لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الإقليمية ، مشيرة إلى إعلان تجميد مهمة بعثة التفتيش على الأسلحة الكيمائية في سوريا غداة تعرض الفريق لإطلاق نار.// انتهى //09:03ت م