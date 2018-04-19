المدينة المنورة 03 شعبان 1439هـ الموافق 19 ابريل 2018م واسدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد عبدالله بن سليمان السحيمي أمس, منصة "إبداع المهد" الإلكترونية, بمركز رعاية الموهوبين بحضور القيادات التربوية.وأفاد المشرف على المنصة المعلم أحمد محمد المطيري أن المنصة الإلكترونية تهتم بالإبداع العلمي وتندرج ضمن مبادرات قسم الموهوبين بإدارة التعليم بالمهد, وتمثّل مصدراً للإلهام والتعليم والتدريب والتواصل للباحثين والمبتكرين من أبناء المحافظة، وتقدم محتوى تعليمي إبداعي ملهم.من جانبه, أشاد مدير تعليم المهد بفكرة المبادرة, مؤكداً أنها تشكّل دافعاً نحو بناء جيل من الطلاب المتميزين والموهوبين, وتعميق روح الإبداع والابتكار لديهم وفق رؤية 2030 كما تعدّ منارة للمعرفة والتعليم والتدريب التقني والبحثي, وبيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب, وإبراز المشاريع العلمية والإبداعية من خلال التدريب الشامل لجميع مدارس المحافظة، مما يتيح مشاركة الطلاب بمشاريع متميزة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.// انتهى //09:14ت م