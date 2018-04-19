كانبيرا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس باين أن الحكومة الأسترالية وكجزء من التزامها القوي بالأمن البحري الإقليمي ستقوم بتزويد تيمور الشرقية بقاربي دوريات جديدين.وأوضحت باين في بيان صادر عن مكتبها ، اليوم ، أن ذلك يأتي بعد الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول ورئيس وزراء تيمور الشرقية ماري ألكاتيري في نوفمبر 2017م لتزويد تيمور الشرقية بهذين القاربين الجديدين.وقالت إن هذه القوارب ستساعد في تعزيز قدرة تيمور الشرقية على مراقبة حدودها البحرية وحماية مواردها الطبيعية.// انتهى //09:15ت م